Навальный не сможет участвовать в выборах президента России

Судья Кировского областного суда Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Таким образом, приговор вступил в силу, сообщает в среду Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

По сообщению портала, обвинение на заседании просило оставить приговор без изменений. Защита Навального и Офицерова просила отменить приговор.

8 февраля в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.

Судимость по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает Навальному выдвигаться на предстоящих выборах президента России. Сам политик заявлял, что намерен оспорить этот запрет в Конституционном суде.

Дело «Кировлеса» было рассмотрено повторно после отмены первого приговора. Решение было отменено, так как Европейский суд по правам человека постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Мотивировочная часть нового приговора почти не отличается от старого.