Навальный не сможет участвовать в выборах президента России

Судья Кировского
областного суда Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу политика
Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор
по делу «Кировлеса». Таким образом, приговор вступил в силу, сообщает
в среду Meduza со ссылкой на «Интерфакс».
По сообщению портала, обвинение на заседании просило оставить приговор без изменений. Защита Навального и Офицерова просила отменить приговор.
8 февраля в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.
Судимость по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает Навальному выдвигаться на предстоящих выборах президента России. Сам политик заявлял, что намерен оспорить этот запрет в Конституционном суде.
Дело «Кировлеса» было рассмотрено повторно после отмены первого приговора. Решение было отменено, так как Европейский суд по правам человека постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Мотивировочная часть нового приговора почти не отличается от старого.
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