Сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане - Al-Jazeera

Арабский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане, казахстанский МИД не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сообщает в среду Sputnik Kazakhstan .

Сообщение телеканала «Аль-Джазира» о том, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане, прокомментировал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

«Данная информация появилась в СМИ, но в настоящий момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Необходимо еще раз все проверить»,- цитирует агентство слова Жайнакова журналистам, ожидающим итогов переговоров в гостинице Rixos.

Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников, гарантов и наблюдателей прибыли в Астану, в том числе представитель США.

Цель встречи - закрепление прогресса, достигнутого в предыдущих трех раундах переговоров. Накануне, 2 мая, в Астане состоялась встреча военных экспертов, в которой, по словам пресс-секретаря МИД, принимали участи эксперты от стран-гарантов, а также эксперты ООН. Переговоры по Сирии в Астане ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.



