Россия спишет долг Кыргызстана в $240 млн.

Россия планирует полностью списать долг Кыргызстана после вступления в силу соответствующего соглашения между двумя странами, сообщает Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

По состоянию на март 2017 года, следует из документа, долг Кыргызстана перед Россией составлял $240 млн.

Издание напоминает, что Россия списывает долги Кыргызстану с 2005 года. Сумма списанного за это время долга составляет $703,2 миллиона.

В 2013 году Россия и Кыргызстан ратифицировали соглашение об урегулировании долга, предполагавшее, что Москва будет списывать долг Бишкека по $30 млн. в год. На оставшуюся сумму, предполагало соглашение, будут начисляться проценты. Со второго квартала 2016 года начисление процентов был заморожено.

В 2016 году Россия списала 95% долга Узбекистана, составлявшего на тот момент почти $890 млн.