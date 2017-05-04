Июльские фьючерсы на Brent торгуются по $50,71 за баррель
​Тенге продолжает торговаться в пределах 315 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 315,61 тенге, показав рост на 0,16 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $115,9 млн., показав рост на $51,35 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $50,71 за баррель. Накануне управление энергетической информации (EIA) опубликовало данные о снижении запасов нефти в США на 0,93 млн. баррелей до 527,77 млн. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 2,3 миллиона баррелей, а запасы бензина и дистиллятов вырастут на 1,3 миллиона баррелей и 0,72 миллиона баррелей соответственно

Котировки показывают некоторое укрепление после негативной динамики в начале недели. Однако на рынок продолжают давить опасения, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению добычи. «При неопределенности в отношении дальнейшей политики ОПЕК тенденция к росту добычи нефти в США будет оставаться самым главным сдерживающим фактором для рынка в среднесрочной перспективе», – отметил аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Компания Baker Hughes в минувшую пятницу сообщила о росте числа нефтяных буровых установок в США по итогам 15-й недели подряд. Страны – участницы ОПЕК на очередной встрече 25 мая снова будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи, срок которого истекает в конце июня.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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