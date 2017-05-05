Ходатайство об амнистии подавалось в связи с достижением Джуламановым 60-летнего возраста
Суд отказал в амнистии экс-главе погранслужбы Джуламанову
Фото Айсулу Тойшибековой

Суд отказал в сокращении срока по амнистии бывшему главе погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана Нурлану Джуламанову, осужденному за коррупцию. По словам адвоката Мустахима Тулеева прокуратура злоупотребляет своим положением, «препятствует реализации конституционных прав», сообщает в пятницу Sputnik Kazakhstan.

По словам адвоката Тулеева, на момент вынесения приговора Джуламанову было 59, а сейчас ему 61 год.

«Но тем не менее Шахтинский суд отказал нам, сейчас я в облсуд написал апелляционную жалобу, должны рассматривать.То есть он возрастного ценза достиг и подлежит сокращению срока. Но прокуратура, злоупотребляя своим положением, препятствует реализации конституционных прав», - заявил Тулеев.

По данным агентства, Джуламанов в настоящее время отбывает наказание в поселке Долинка Карагандинской области.

В марте 2015 года бывший начальник пограничной службы КНБ Казахстана Нурлан Джуламанов был осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Суд также внес представление президенту о лишении осужденного Джуламанова воинского звания генерал-лейтенант и государственной награды.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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