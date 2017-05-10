Минэнерго США понизило прогноз по среднегодовой цене барреля Brent до $52,6

Средняя стоимость североморской нефти марки Brent в 2017 году составит $52,60 за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Соответственно, прогноз понижен по сравнению с апрельской оценкой ведомства в $54,23 за баррель, сообщает агентство «Прайм».

«По оценкам EIA, добыча нефти в апреле 2017 года составляла в среднем 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,2 миллиона баррелей в день выше уровня апреля 2016 года и на 0,6 миллиона баррелей в день выше среднемесячного минимума, достигнутого в сентябре 2016 года», - говорится в прогнозе.

Прогноз на 2018 год сохранен на уровне $57,10 за баррель.

Средняя цена на нефть марки WTI, по мнению экспертов EIA, в 2017 году составит $50,68 за баррель, что также ниже апрельской оценки в $52,24 за баррель. В 2018 году средняя цена нефти WTI, по мнению управления, может составить $55,10, считают в управлении.

При этом министерство повысило прогноз по добыче нефти в США в 2017 году до уровня в 9,3 миллиона баррелей в сутки против ожидавшегося ранее 9,2 миллиона баррелей в день. В 2018 году ведомство прогнозирует, что добыча в стране будет держаться на уровне 10 миллионов баррелей в сутки, что выше апрельской оценки в 9,9 миллиона баррелей в день.

«В первой половине апреля цены на нефть выросли, вернувшись к среднему уровню в 50 долларов за баррель, где они находились с декабря по февраль. Однако во второй половине апреля цены на нефть упали и 4 мая достигли самой низкой отметки с ноября», - добавили в минэнерго США.