Ему было 48 лет
Скончался итальянский диджей Роберт Майлз
Фото с сайта http://vokrugzvezd.com

Итальянский диджей и композитор Роберт Майлз умер в возрасте 48 лет в Испании. Причиной смерти стала болезнь, сообщает «Дождь» со ссылкой на DJ Mag Italia.

Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году, которая разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров.

После выхода она заняла первые места в музыкальных чартах 12 стран. Альбом Майлза «Dreamland», в который вошла композиция Children, стал мультиплатиновым, было продано пять миллионов копий.

Композитор записал шесть студийных альбомов. Его последня пластинки под названием Th1rt3en вышла в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус», или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано. Пик популярности артиста, как и жанра в котором он преимущественно выступал, пришелся на 90-е годы XX века.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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