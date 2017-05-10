Скончался итальянский диджей Роберт Майлз

Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году, которая разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров.

После выхода она заняла первые места в музыкальных чартах 12 стран. Альбом Майлза «Dreamland», в который вошла композиция Children, стал мультиплатиновым, было продано пять миллионов копий.

Композитор записал шесть студийных альбомов. Его последня пластинки под названием Th1rt3en вышла в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус», или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано. Пик популярности артиста, как и жанра в котором он преимущественно выступал, пришелся на 90-е годы XX века.