Казахстанцы требуют отставки главы МВД и начальника ДВД Алматы

Общественные деятели и рядовые казахстанцы написали десятки сообщений с требованием отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и начальника департамента внутренних дел Алматы Серика Кудебаева. В своих обращениях казахстанцы налагают на них персональную ответственность за убийство фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена.

«Надеюсь, уйдут в отставку все нижеперечисленные:

- министр внутренних дел;

- курирующий эту сферу вице-министр;

- начальник ДВД по г. Алматы;

- начальник УВД по Алмалинскому району.

Просто уйдите без оправданий, извинений, не отмалчиваясь и не отсиживаясь в тишине! Хотя бы так дайте надежду людям, что ситуация улучшится», - написал накануне в своем Facebook экономист Олжас Худайбергенов.

Политолог Айдос Сарым отмечает, что отставки недостаточно.

«На самом деле отставка министра это не про полномочия или поимку воров, а про вину и адекватность. Про политическую вменяемость и способность слушать и правильно реагировать. И это только первый шаг», - подчеркнул он.

«Если переводить на простой язык, это будет выглядеть так: да, мы видим боль, страх людей, мы согласны с оценкой работы полиции, мы адекватны, поэтому отправляем в отставку министра. И это только первый шаг! Затем должна последовать реформа полиции», - написал политолог в Facebook.

Адвокат Джохар Уттебеков, так же потребовав отставки министра и начальника ДВД, предложил "посмотреть глубже" и описал шесть возможных шагов реформы полиции:

"1. У МВД надо беспощадно ЗАБРАТЬ:

колонии, следственные изоляторы;

паспорта, удостоверения;

визы, регистрацию иностранцев;

пожарных, ЧС-ников;

Нацгвардию;

разрешения на оружие, охранные сигнализации;

службу пробации;

прочие лакомые отрасли.

Дорожную инспекцию тоже. Зебры, светофоры, островки, дорожные знаки, скоростемеры - всем этим должен заниматься муниципалитет как в нормальных странах.

Камеры уличного видеонаблюдения, которые могли отвадить автоворов и тем самым спасти Дениса, должен ставить тоже акимат!

2. С криминалистов, бухгалтеров, IT-специалистов, прессеков и тысяч других подобных сотрудников ОВД - снять погоны. Перевести в гражданских.

Форма не нужна тем, кто непосредственно преступников не обезвреживает.

3. Высвободившееся финансирование перевести в профилактику преступности, камеры по городу, базы распознавания людей.

4. Снять позорные заборы с УВД! Дать посетителям комфортный допуск в полицейские участки.

5. Обеспечить присутствие полиции в социальных сетях. Оперативно реагировать на обращения граждан.

6. Отменить оценку работы сотрудников по статистическим показателям. Перестать рисовать не нужные обществу цифры", - написал адвокат.

В десятках эмоциональных постов казахстанцы подчеркивают, что полицейские чиновники должны не только раскрыть преступление, но и понести ответственность за криминогенную ситуацию в Алматы.

Обращение с требованием отставки главы МВД Калмуханбета Касымова распространила также коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников ПАНА. Петиция к этому моменту собрала 285 подписей.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов не ответил на звонки корреспондента Vласти. Пресс-служба ведомства также не была доступна для комментариев.

В понедельник отчет руководства ДВД планирует заслушать общественный совет Алматы, сообщил в пятницу член совета Марат Шибутов.

Касымов занимает свой пост с апреля 2011 года, Кудебаев руководит полицией Алматы с октября 2013 года.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.