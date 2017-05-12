Рост промпроизводства в Казахстане составил 7,1%

В первые 4 месяца 2017 года промышленное производство в Казахстане выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает министерство национальной экономики.

В период с января по апрель этого года в Казахстане было добыто 31,1 млн тонн медных руд (рост на 41,7% по отношению к добыче в 2016 году), 28,2 млн тонн нефти (рост на 7,6% по отношению к тому же периоду 2016 года).

«В январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 12 регионах республики. При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности», – говорится в сообщении ведомства.