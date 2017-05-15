​Китайская компания Cosco Shipping намерена приобрести крупную долю в сухом порту Khorgos Gateway

Нацкомпания «Казахстан Темир Жолы» подписала инвестиционное соглашение с корпорацией Cosco Shipping и портом Ляньюньган о совместном развитии СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Китайские инвесторы намерены совместно приобрести 49% долю в проекте сухого порта Khorgos Gateway, сообщает в понедельник пресс-служба КТЖ.

В церемонии подписания соглашения участвовали первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов и мэр города Ляньюньган Сян Сяолун.

В КТЖ полагают, что благодаря этой сделке СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» станет частью глобальной логистической сети Cosco Shipping и интегрирует в неё казахстанские транзитные коридоры.

Сухой порт Khorgos Gateway был введён в эксплуатацию в 2015 году. Объект состоит из двух складов площадью 5 000 кв. м и 6 веток железнодорожных путей, 3 - по узкой колее («китайской») и 3 - по широкой («казахстанской»). Оператором сухого порта является компания ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», которая осуществляет различные грузовые операции, включая перегрузку и терминальную обработку грузов.

COSCO Shipping – один из крупнейших провайдеров логистических услуг в мире. Корпорация имеет более 1100 морских судов с общей емкостью свыше 1,6 млн. контейнеров, оперирует более 300 международными и внутренними морскими маршрутами, соединяющих 254 морских порта в 79 странах мира. Порт Ляньюньган входит в число 30 крупнейших портов мира с объемом перевалки более 200 млн. тонн и 5 млн. контейнеров в год.