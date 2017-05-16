Мир за ночь. 15-16 мая 2017 года

Вступивший в должность президента Франции Эммануэль Макрон посетил Берлин с официальным визитом. Он принял участие в совместной конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая сообщила о сотрудничестве двух стран в вопросах среднесрочной перспективы Евросоюза. Тем временем, вирус WannaCry продолжает поражать компьютеры по всему миру. Эксперты из «Лаборатории Касперского» и Symantec предполагают, что за масштабной атакой могут стоять хакеры из Lazarus.

Париж и Берлин намерены создать дорожную карту среднесрочной перспективы развития Евросоюза, сообщают «Ведомости». Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут работать как над европейскими внутренними темами, так и над двусторонними отношениями между двумя государствами:

«Конкретно мы говорили о трех больших темах, на которые продолжили говорить за обедом, по которым мы хотим сотрудничать. Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это… новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях… Во-вторых, мы договорились о новом развитии наших двусторонних отношений,… мы можем дать этому новую динамику, поэтому мы еще в июле проведем германо-французский совет министров после (парламентских) выборов во Франции, чтобы представить двусторонние проекты, которые могут придать новый толчок отношениям. И мы договорились, что составим, хотим составить дорожную карту для среднесрочной перспективы ЕС», – рассказала Меркель на совместной конференции в Берлине.

Более 170 мирных жителей погибли и получили ранения в результате конфликта на востоке Украины с марта этого года, а общее число убитых за время боевых действий превысило 2 тысячи человек, передает ТАСС.

«Конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, усиливая их зависимость от внешней помощи и убивая надежды на нормальную жизнь. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых)», – сообщается в обнародованном отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, охватывающем период с 1 марта по 30 апреля.

За два прошедших месяца взрывоопасные предметы стали причиной смерти 22 мирных жителей и привели к ранениям еще 48 человек. Как подчеркивают в УКГВ, это на 94% больше, чем показатель за период 2016 года (четверо убитых и 23 раненых). Большая часть инцидентов была зафиксирована в районах, подконтрольных ополченцам, отмечают в управлении.

По оценкам ООН, общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек. Большинство из них стали жертвами артиллерийских обстрелов, а также мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Значительный урон наносится жилым домам и объектам критически важной инфраструктуры, в том числе электросетям, системе водоснабжения, больницам и школам, что «усугубляет нужды людей, живущих в районе боевых действий». Согласно данным гуманитарного управления, с начала года повреждения получили по меньшей мере 18 зданий учебных заведений, еще в 14 пришлось временно прекратить занятия.

Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев предполагает, что что вирус-шифровальщик WannaCry, распространившийся за последние дни по миру, могли создать северокорейские хакеры из группы Lazarus, которая предположительно ответственна за кражу средств из ЦБ Бангладеш в феврале 2016 года и за кибератаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment двумя годами ранет, сообщает «Коммерсант». Выводы эксперта основываются на совпадении кода, который был обнаружен в WannaCry, с кодом из троянских вирусов, которые применяли ранее хакеры Lazarus.

«Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков через SWIFT и ломателей Sony Pictures? Да, тех самых Lazarus, о которых мы так много в последнее время. Детектив закручивается все сильней и теперь один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», – написал на своей странице в Facebook Гостев.

Агентство Reuters сообщает, что о причастности хакеров из КНДР к созданию и распространению вируса заявляют также специалисты компании по разработке ПО в области информационной безопасности Symantec.

Вирус-шифровальщик WannaCry, попадая на компьютер, зашифровывает все файлы на нем и требует оплату разблокировки. Массовое заражение компьютеров к концу выходных распространилось на 150 стран. По данным «Лаборатории Касперского» вирусом поражены более 180 тысяч компьютеров по всему миру. По предварительным оценкам, организаторы атаки пока смогли заработать на ней около $42 тысяч. Эксперты предупреждают о возможности повторения атаки в ближайшее время.

Cовет безопасности ООН потребовал от Северной Кореи не проводить никаких «ядерных и баллистических ракетных испытаний», иначе в отношении страны могут быть введены санкции, пишет «Коммерсант».

Представители Совбеза ООН считают, что КНДР недавним запуском «усилила напряженность» в мире. Северная Корея провела в воскресенье первое после смены власти в Южной Корее ракетное испытание, оказавшееся, в отличие от четырех предыдущих, успешным. Пришедший к власти в Сеуле кандидат от левых сил Мун Джэ Ин обещал смягчить политику в отношении Пхеньяна, но на власти КНДР его обещания впечатления не произвели.