Казахстан и Катар будут предоставлять друг другу воздушное пространство и полигоны для боевой подготовки

Казахстан и Катар заключили соглашение о военном сотрудничестве, согласно которому будут предоставлять друг другу воздушное пространство и полигоны для проведения боевой подготовки и транзита техники. Соответствующий законопроект одобрил в четверг в ходе пленарного заседания сенат.

«Соглашение предусматривает возможность по взаимному согласованию сроков использование воздушного пространства и военных полигонов двух государств при проведении мероприятий боевой подготовки, транзите техники», - сказал сенатор Галиаскар Сарыбаев.

Он добавил, что в целом ратификация соглашения позволит двум государствам сотрудничать в области военного образования, подготовки военнослужащих, повышении квалификации военного образования, военной медицины и военной науки, а также проводить культурные и спортивные мероприятия и так далее. Также предусмотрена языковая подготовка военнослужащих, соблюдение конфиденциальности информации, проведение совместных учений, консультаций в операциях по поддержанию мира и миротворчества, определен порядок внесения поправок по юридическим вопросам.

«Расходы, которые будут возникать в рамках исполнения закона, стороны будут нести самостоятельно в пределах средств, предусмотренных законодательством государств, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок», - добавил депутат.

Организовывать и координировать сотрудничество будет специальная рабочая группа при министерствах обороны двух стран.

Соглашение заключено на пять лет и может быть автоматически продлено, если ни одна из сторон не объявит об окончании срока действия документа. И сделать они это должны за шесть месяцев до того, как истечет срок действия соглашения.