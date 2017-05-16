Погрешность прогнозов «Казгидромета» составляет 80% - эксперт

Погрешность прогнозов РГП «Казгидромет» составляет 80%, что является недопустимым, заявила во вторник в мажилисе в ходе открытого заседания фракции «Народные коммунисты», посвященного обсуждению проблем и мер по устойчивому управлению водными ресурсами независимый эксперт по национальному водному законодательству Анар Тлеулесова.

При этом, по ее словам, несмотря на все проблемы и паводки, предприятие не несет никакой ответственности.

«Если в обязанности водопользователей раньше входил мониторинг (водных объектов - V), то сегодня это не входит, только государственный мониторинг. А государственный мониторинг у нас ведет «Казгидромет», у которого по республике всего 307 постов. А сколько у нас водных объектов? Он не может вести мониторинг», - считает Тлеулесова.

По ее словам, погрешность прогнозов РГП сегодня составляет 80%.

«Это что у нас за прогноз такой, если 80% погрешность? - возмутилась она. - Почему «Гидромет» ни разу с 2010 года за все эти проблемы не подтянули к ответственности и не спросили у них, куда вы смотрите? Пусть у вас 300 постов, но у вас хоть что-то есть. Нигде! «Гидромет» вскользь уходит в сторону», - констатировала эксперт, отметив, что она разработала ряд поправок в водный кодекс, которые готова передать депутатам.