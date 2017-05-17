ТЭЦ продолжает работу
В Усть-Каменогорске тушат пожар на ТЭЦ
Фото Жанары Каримовой

Крыша производственного помещения горит на Усть-Каменогорской ТЭЦ, по предварительным данным? площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщает в среду Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«Несколько минут назад люди заметили дым, который растекался по улицам Усть-Каменогорска. Произошло возгорание крыши градильного помещения ТЭЦ», - сообщили корреспонденту агентства в ДЧС по телефону.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. «Также горят пластиковые детали, которые не задействованы в технологическом процессе, поэтому ТЭЦ продолжает работать», — пояснили в департаменте.

Градильная – это установка для охлаждения воды. На момент пожара она находилась на ремонте. Угрозы другим цехам нет, уверяет в ДЧС.

В тушении пожара задействованы 80 пожарных и 20 единиц техники.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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