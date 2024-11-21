Сенат одобрил трансферт из Нацфонда в 2 трлн тенге в 2025 году

В четверг сенат одобрил закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы». Согласно документу, он определен на уровне 2 трлн тенге ежегодно.

«Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне $42,3 за баррель в 2025 году, $41-39,4 за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно», - сказал сенаторам заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

По его словам, в плановом периоде чистые валютные активы Нацфонда, по прогнозам, составят $62,2 млрд в 2025 году и $69,9-78,7 млрд в 2026-2027 годах.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета», - считает министр.

Отметим, что в рамках закона «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» на 2025 год также предусмотрен целевой трансферт из Национального фонда в размере 3,2 трлн тенге. Эти деньги планируется направить на финансирование социально-значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов.

Ранее глава Миннацэкономики заявлял, что на 2026 и 2027 годы правительство пока не предусматривает брать целевые трансферы из Нацфонда.