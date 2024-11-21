Бывшие работники метрополитена Алматы будут подавать в суд на руководство из-за увольнений

В четверг бывшие работники метрополитена Алматы провели пресс-конференцию, на которой сообщили о том, что планируют подавать иски в суд на руководство КГП «Метрополитен» из-за давления и увольнений. Они считают, что были уволены из-за того, что сообщили СМИ о закупке китайских тормозных колодок.

«С начала года на нас началось давление из-за того, что мы обратились с коллективной жалобой на новое руководство “Метрополитена”, после чего на нас началось давление», - говорит бывший начальник отдела безопасности охраны труда Роллан Балгабаев.

Он сообщил, что руководство начало применять дисциплинарные взыскания в отношении неугодных им работников, а после стало расторгать с ними договоры.

«В начале текущего года я получил задание от руководства найти организацию, которая сможет провести экспертизу закупаемых нами тормозных колодок. Не смог их найти в Казахстане и ближайших странах, после чего обратился на завод в Германию. В итоге по имеющимся документам мы выяснили, что тормозные колодки являются подделкой, сделанной в Китае. Я, выражая свою гражданскую позицию, отказался принимать их. Потом начались дисциплинарные комиссии, стали давать ненужные задания, после чего уволили», - рассказал бывший заместитель начальника отдела технического снабжения Бекжан Кейкишев.

Еще один бывший работник Баянгали Сманов рассказал, что работал в КГП «Метрополитен» с 2011 года. Он получил производственную травму в 2012 году. С ним также расторгли договор.

«Это несправедливость со стороны руководства предприятия. Я требую справедливого суда», - заявил он.

Другой бывший работник Калдарбек Алибаев сообщил, что за месяц получил три дисциплинарных взыскания, после чего его уволили. Еще один уволенный Павел Андреев говорит, что с мая этого года от него требовали уволиться по собственному желанию или перейти в другие подразделения предприятия.

«Будучи с апреля членом дисциплинарной комиссии, я, например в случае Калдарбека Алибаева, отказался голосовать, потому как считал неправомерным наложение взыскания», - говорит Андреев.

Адвокат Роза Сатылганова, защищающая интересы уволенных работников, заявила, что у них уже готовы иски к руководству метрополитена, к искам приложены все основания, доводы и документальные доказательства.

«Возникшие трудовые споры отражают нездоровую установку на госпредприятии. Поспешность наложений этих дисциплинарных наказаний, использование всего административного ресурса, а также тот факт, что уволенные работники являются подписантами жалоб касательно приема тормозных колодок, показывает, что администрация хотела наказать или отомстить работникам», - заявила она.

20 июня этого года СМИ получили пресс-релиз от сотрудников алматинского метрополитена, в котором говорилось об угрозе безопасности движения составов метро из-за использования неоригинальных тормозных колодок низкого качества. Работники коммунального предприятия заявили, что на нарушения в эксплуатации поездов указывали обломки тормозных колодок, которые регулярно встречались на железнодорожных путях метро. Это создавало угрозу безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена. По информации работников, руководство метро Алматы закупило колодки немецкого производителя Becorit через китайскую компанию Chongqing Bliss Machinery Co.Ltd по цене вдвое ниже их стоимости у производителя. Обращение в службу поддержки Becorit с просьбой провести экспертизу закупленных колодок показало, что это не оригинальная продукция.

Исполняющий обязанности директора КГП «Метрополитен» Алмасбек Орынбеков в разговоре с журналистами подтвердил проблемность 148 пар закупленных колодок, но отверг обвинения в небезопасности эксплуатации метро.

В июле же органы транспортной прокуратуры сообщили, что проводят проверку деятельности ГКП «Метрополитен».