Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который, в частности, предусматривает организацию Фонда социального медицинского страхования.

Законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании мажилиса 3 мая.

Как отметила член комитета по социально-культурному развитию мажилиса Зауреш Аманжолова, законопроект разработан в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению в условиях обязательного социального медицинского страхования и предусматривает изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов, введение новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, а также вопросы лекарственного обеспечения населения в системе обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Кроме этого, документ затрагивает вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и порядка оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей.

В заключении к законопроекту отмечается, что в ходе подготовки ко второму чтению внесены поправки, направленные на уточнение размера взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством в пять процентов от одной минимальной заработной платы.

Кроме этого, из законопроекта исключена поправка, вносимая в закон от 6 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», касающаяся освобождения аптек, расположенных в сельских населенных пунктах, от обязательства соблюдения требований надлежащей аптечной практики (GPP) ввиду необходимости четкого определения порядка внедрения и этапов перехода аптек на международные требования.