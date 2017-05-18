МИД Казахстана намерен продвигать оборонную продукцию на экспорт

Министерство иностранных дел Казахстана совместно с министерством оборонной и аэрокосмической промышленности работает над вопросами продвижения оборонной продукции на экспорт, сообщил глава МИД Кайрат Абдрахманов.

«Мы ведем работу на экспертном уровне с министерством оборонной и аэрокосмической промышленности. Здесь речь идет об усилении взаимодействия по продвижению на экспорт казахстанской оборонной продукции», - сказал Абдрахманов на пресс-конференции.

Он также сообщил, что МИД также работает с министерством по инвестициям и развитию по вопросам продвижения экспорта казахстанской продукции и привлечению инвестиций.

«У нас есть совместный план, подписанный с министерством сельского хозяйства, где речь идет об усилении взаимодействия по привлечению иностранных инвестиций в АПК», - заключил Абдрахманов.