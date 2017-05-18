Около 268 млрд тенге освоено неэффективно в 2016 году — Счетный Комитет

Порядка 268 миллиардов тенге, выделенных в 2016 году из бюджета было освоено неэффективно, заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации отчетов правительства и счетного комитета по об исполнении республиканского бюджета за прошлый год глава ведомства Нурмухамбет Абдибеков. По его словам, несмотря на принимаемые правительством меры по усилению ответственности, значительные объемы денег остаются неосвоенными, а их эффективное использование не обеспечивается.

«По нашей оценке в 2016 году неэффективно было использовано порядка 268 млрд тенге. Сложилась устойчивая практика недостижения отдельных показателей прямых и конечных результатов при полном освоении бюджетных средств», - заявил Абдибеков.

Превышение фактических результатов над запланированными, по его мнению, связано с включением в стратегические планы центральных госорганов необоснованных показателей.

«Большинство администраторов оценивают достижения прямых и конечных результатов по распределяемым бюджетным программам, ограничившись перечислением средств местным исполнительным органам, согласно плану по платежам. При этом мониторинг достижения конечных результатов уже не производится. Тем самым фактическая достоверность отчетов не обеспечивается», - подчеркнул глава счетного комитета.

Он объяснил, что стратегические планы охватывают порядка 60% бюджетных программ, по которым осуществляется оценка достижений целевых индикаторов.

Отдельные показатели бюджетных программ ориентированы на статистические данные, формирование которых осуществляется позже подведения правительством итогов исполнения республиканского бюджета, что отражается на объективности оценки работы госорганов.

«По оценке счетного комитета, снижение финансовой дисциплины в отдельных случаях напрямую связано с чрезмерной зарегламентированностью процессов, их сложностью и многоэтапностью, затратностью. Не способствуют улучшению ситуации частые корректировки подзаконных актов, существенно изменяющие требования к исполнению бюджета. Отмечены некачественная разработка отдельных правительственных программ и стратегических планов госорганов, несбалансированность их основных параметров между собой и и с документами системы государственного планирования вышестоящего органа», - перечилил Абдибеков.

Он подчеркнул, что практика инициирования госорганами признания утратившими силу программных документов до окончания срока их завершения, в том числе при возникновении угрозы срыва их исполнения, либо кардинального изменения условий их реализации, не позволяет проводить их объективную оценку. Как следствие, отсутствует работа над ошибками, не находят дальнейшего развития, показавшие свою эффективность механизмы реализации стратегических задач.

«Несмотря на внешние факторы макроэкономической ситуации в стране в отчетном периоде характеризовалась с сохранением положительных темпов роста экономики за исключением отдельных секторов непосредственно зависимых от внешней конъюнктуры. Вместе с тем неблагоприятная конъюнктура на внешних товарных рынках - сокращение объемов производства в нефтяном секторе - привели к сокращению поступлений в нацфонд. Значительно сократилась доля сырьевого сектора в поступлениях консолидированного бюджета», - продолжил он.

Вместе с тем, изменения в структуре экспорта в сторону ее несырьевой части не произошло, что создает риски недостижения поставленных целей и задач по диверсификации экономики. Снижение объема «длинных денег», направляемых банками второго уровня в реальный сектор «препятствует неинфляционному развитию экономики и приводят к замещению финансирования экономики бюджетными ресурсами и средствами Нацфонда, объем которых по-прежнему значителен».

«Несмотря на снижения доли трансфертов из Нацфонда в структуре доходов по равнению с 2015 годом их объем в целом вырос на 16%. Таким образом сохранение зависимости доходов респ бюджета от трансфертов из Нацфонда увеличивают риски безопасного осуществления сберегательной и стабилизационной функции Нацфонда», - констатировал он.

По оценке счетного комитета уточненные параметры республиканского бюджета фактически исполнены. Однако, по-прежнему остается открытым вопрос отсутствия системного подхода к корректировке принятых правительством решений по исполнению бюджета.

«Соответствующее постановление правительства подвергалось изменению в течение года 31 раз, из которых 81% приходится на вторую половину года», - отметил глава комитета.

«Перевыполнение по налоговым поступлениям обеспечено преимущественно за счет улучшения макроэкономических условий, а также авансирования в счет платежей будущих периодов. Динамика недоимки за 2015-2016 годы показывает единовременное ее снижение, имевшееся лишь на 1 января 2016 года с последующим ростом до конца года, что свидетельствует о краткосрочном эффекте примененных мер администрирования по снижению задолженности», - продолжил рассказывать он.

Увеличение объема уплаченных административных штрафов, пени, санкций, взысканий на треть на фоне двукратного роста недоимки по налогам и платежам, поступающим в республиканский бюджет, свидетельствует об общем снижении уровня финансовой дисциплины. По его словам, анализ показал, что налоговое и таможенное законодательство «громоздкое и многоуровневое», отдельные нормы увеличивают риски роста доли ненаблюдаемой экономики. Методические руководства содержат нормы, позволяющие по своему усмотрению применять отдельные меры администрирования. Установлена неравномерность нагрузки на работников департаментов госдоходов в разрезе регионов, что приводит к снижению качества эффективности проведения налоговых проверок, несвоевременности их завершения и принятия мер налогового контроля. «Затягивание сроков проведения налоговых проверок влияет на истечение исковой давности для доначисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, что приводит к их неэффективности, - считает Абдибеков. - Остается актуальным вопрос применения существующих налоговых льгот и преференций, поскольку оценка эффективности не проводилась, инвентаризация не завершена, вопросы их администрирования не отработаны. Отмечено несвоевременное прогнозирование рисков в таможенном администрировании».

Результаты 16800 таможенных досмотров, проведенных в 2016 году с применением системы управления рисками, показали их недостаточную эффективность, поскольку затраты на их проведение на 5% превышают размер полученного экономического эффекта. Также имеются риски скрытого реэкспорта нефти и нефтепродуктов в третьи страны с целью ухода от налогообложения вывозными таможенными пошлинами в РК, что «связано с отсутствием ограничения беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов наряду с отменой таможенного контроля на кыргызско-казахстанском участке границы».

Кроме того, недостаточное развитие внутреннего рынка долговых инструментов способствовало росту внешнего заимствования, в том числе на финансирование дефицита республиканского бюджета. По оценке счетного комитета, принятые решения по заимствованию на внешнем рынке каждого шестого тенге в 2016 году были преждевременными, поскольку остатки бюджетных средств на конец отчетного периода составили 158 млрд тенге. Между тем, отметил Абдибеков, по сравнению с 2015 годом, когда излишне привлекался каждый четвертый тенге, «ситуация улучшилась».

«Внешнее заимствование через выпуск еврооблигаций не обеспечивает развитие внутреннего рынка долговых инструментов при наличии его потенциала», - уверен он.