В ближайшие сутки ожидается формирование паводков на реках Алматинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о возможном формировании паводков, склонового стока на реках Алматинской области в связи с ожидаемыми 19 мая сильными дождями, сообщает в четверг пресс-служба департамента.

«Казгидромет» подчеркивает, что в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды с дождем, местами с грозой, на юго-востоке возможен град, местами туман, усиление ветра, в северной части республики сохраняются заморозки.

По данным синоптиков, в Алматинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 0-5 градусов.

Днем в Южно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.