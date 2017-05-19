Оползневой массой завалило автодорогу в Талгар и дом отдыха

В Талгарском районе Алматинской области сошел оползень с горы «Верблюд». Завалена автодорога Талгар, дом отдыха «Спутник», снесены 2 столба линии электропередач и линия телефонной связи, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области.

«Ниже Талгарской плотины на 500 м. оползневой массой завалена автодорога Талгар, дом отдыха «Спутник», снесены 2 столба линии электропередач и линия телефонной связи. В 01-00 выдана рекомендация по выставлению полицейского блокпоста по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону риска. Специалистами Талгарского производственного эксплуатационного отдела выставлен мобильный пост для контроля за состоянием оползневого участка и предупреждения повторных сходов оползней. Оползнеопасная обстановка в Алматинской области сохраняется. Объем оползневой массы составил около 50 тыс.куб.м. На месте находятся комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Талгарского района и специалисты Талгарского участка ГУ «Казселезащита» КЧС МВД», - сообщили в ДЧС.

В департаменте также проинформировали, что жертв и пострадавших нет. Расчисткой автодороги и восстановительными работами, после снижения риска повторного схода оползня и стабилизации погодных условий, будут заниматься ТОО «Алматы жолдары».