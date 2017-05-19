На данный момент неизвестно, когда США будут располагать в регионе сразу двумя авианосцами
США направили к берегам КНДР второй авианосец
Фото U.S. Navy Spike Call

Американский авианосец USS Ronald Reagan направился к Корейскому полуострову. Ранее туда уже прибыл авианосец Carl Vinson, сообщают Ведомости со ссылкой на CNN.

USS Ronald Reagan, флагман пятой ударной авианосной группы, присоединится для учений к первой ударной авианосной группе во главе с USS Carl Vinson. Данное решение было принято после запуска очередной баллистической ракеты КНДР 14 мая. Полет ракеты длился 23 минуты, после чего она упала в центральной части Японского моря в 500 км от территории России.

В конце апреля группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в акваторию Японского моря. Американские корабли прибыли к берегам КНДР с целью продемонстрировать силу войск США, заявляли ранее в ВМС страны.

Северная Корея заявила, что готова уничтожить американский авианосец Carl Vinson. В публикации северокорейского издания «Нодон Синмун» корабль называется «большим животным», уничтожение которого покажет действительную мощь армии КНДР.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Правительство меняет пенсионное законодательство
Новости
​Совершено нападение на председателя правления фонда «Журналисты в беде»
Новости
КНБ и МВД проводят спецоперацию в Кызылординской области
Новости
В ходе спецоперации задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области
Новости
​В Карагандинской области сменился замакима
Новости
С 1 июня выборочный досмотр багажа вводится на всех вокзалах Казахстана