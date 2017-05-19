Потепление ожидается в Казахстане

На выходных в большинстве областей Казахстана ожидается повышение температуры, лишь на на востоке – заморозки, сообщает Казгидромет.

«Ночные заморозки в северных и центральных областях уже в ближайшие сутки сменятся на положительную температуру, а к понедельнику ночная температура здесь ожидается плюс 7-15. В восточных областях в предстоящие трое суток под влиянием антициклона будет без осадков, но температура местами понизится до 1-3 мороза», - говорится в сообщении Казгидромет.

Также в связи со штормовым предупреждением из Узгидромета 19-23 мая ожидается увеличение расходов воды на реке Сырдария в районе гидропоста Кокбулак до 1500-1800 м3/с, возможны разливы и подтопления.

В Алматы в субботу переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-10 тепла, днем 21-23. В воскресенье также переменная облачность, без осадков, ожидается небольшое повышение температуры ночью до 11-13, днем до 25-27 тепла.

В столице Казахстана на выходных переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-8 тепла, днем 20-24.