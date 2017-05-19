В Ватикане посол Казахстана вручила верительные грамоты Папе Римскому Франциску

В четверг в Ватикане посол Казахстана Жанар Айтжанова вручила верительные грамоты Папе Римскому Франциску. Дипломат отметила, что Казахстан и Ватикан объединяют общие усилия по продвижению мира и стабильности и рассказала о внешнеполитических инициативах Казахстана, сообщает МИД Казахстана.

На встрече также присутствовали Кардинал Пьетро Паролин – государственный секретарь Святого Престола и другие высокопоставленные должностные лица Ватикана.

Папа Римский Франциск поделился мнением об актуальных угрозах и вызовах человечества. Он подчеркнул, что сегодня экономическая и финансовая системы не отвечают полностью вызовам современного общества, информирует казахстанский МИД.

«Другим фактором, способствующим росту конфликтов является неправильное толкование, злоупотребление религией и манипуляция именем Всевышнего с целью достижения собственных целей. По мнению понтифика, ответами на указанные вызовы может стать социально-ответственная экономическая и финансовые мировые системы, а также диалог и дипломатия, как основные инструменты по достижению мира и стабильности», - говорится в сообщении МИДа.

В ответ на это Айтжанова рассказала об инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В заключение встречи понтифик передал наилучшие пожелания Назарбаеву и народу Казахстана.