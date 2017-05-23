Минобразования предлагает организовывать летний отдых для детей на базе школ

Министерство образования и науки считает необходимым занять детей на все лето. Для этого, заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Сагадиев, необходимо разрешить школам самостоятельно распоряжаться имуществом для организации летнего отдыха под контролем попечительских советов.

«Есть возможность использовать школы как центры организации летнего отдыха и развития детей. На сегодня максимальный срок пребывания детей в пришкольных лагерях 10 дней, тогда как каникулы у детей длятся 90 дней. Что для этого необходимо? Чтобы дети в течение каникул посещали профильные и спортивные или языковые лагеря в школе в течение всего лета. Необходимы площадки, опытные специалисты, студенты, волонтеры, пустующие кабинеты и залы. Все это у нас есть», - заявил Сагадиев.

Однако, отметил он, для обеспечения указанной деятельности необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты: необходимо «дерегулирование», чтобы позволить школе самостоятельно распоряжаться своим имуществом летом для организации летнего отдыха под контролем попечительских советов.

«Для принятия незамедлительных мер по увеличению охвата детей предлагается внести изменения в закон «Об образовании» в части перечисления доходов, получаемых от предоставления в аренду имущества организаций средне-технического и профессионального образования, для обеспечения детей услугами дополнительного образования в доход организаций образований», - пояснил Сагадиев.

«Бахытжан Абдирович, - обратился он к премьер-министру, - это повлечет за собой незначительное недопоступление в бюджет и условные потери. В этой связи данный вопрос будет вынесен министерством на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, просим вас поддержать».

Также в министерстве считают, что участие общественности, родителей, неправительственного сектора и различных организаций «значительно улучшит качество предоставляемых услуг».

«Поэтому необходимо обеспечить мониторинг деятельности детских оздоровительных организаций общественными советами, попечительскими советами школ и родительской общественности», - подчеркнул министр.

В целом, по его словам, в 2017 году отдыхом в детских лагерях планируется охватить 1 млн 655 тыс детей или 61% от общего числа обучающихся в 1-11 классах. В период каникул для детей предусматриваются различные формы занятости. В 2017 году планируется деятельность более 600 школ олимпийского резерва, 2000 языковых школ, 10 тысяч творческих кружков, 14 тысяч организаций спортивно-туристической направленности и 4 тысяч лагерей труда и отдыха лесничества, а также 11 тысяч бригад по озеленению и ремонтно-строительным работам. Для организации летнего отдыха одаренных детей и детей из уязвимых слоев населения из местных бюджетов в текущем году выделено более 4 млрд тенге. В этом году оздоровлением детей в лагерях планируется охватить 85% или 422 тысяч детей из социально-уязвимых семей. В прошлом году охват составлял 65%.