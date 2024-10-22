Спорткомплекс и музыкальную школу построят на возвращенные государству деньги – правительство

Сейчас в специальном государственном фонде есть 177 млрд тенге
Правительство Казахстана решило выделить из специального государственного фонда, куда поступают средства после возврата ранее незаконно выведенных активов, деньги на строительство двух социальных объектов. Это спортивный комплекс в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге и музыкальная школа в селе Темирлан Туркестанской области на сумму 890 млн тенге.
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