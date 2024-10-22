Спорткомплекс и музыкальную школу построят на возвращенные государству деньги – правительство

Правительство Казахстана решило выделить из специального государственного фонда, куда поступают средства после возврата ранее незаконно выведенных активов, деньги на строительство двух социальных объектов. Это спортивный комплекс в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге и музыкальная школа в селе Темирлан Туркестанской области на сумму 890 млн тенге.

В селе Зеренда планируется построить спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв. м с пропускной способностью свыше 80 человек в смену. В спорткомплексе будут проходить занятия борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, а также будут два тренажерных зала.

«Объект обеспечит досугом активное население – в районе свыше 14,5 тыс. человек систематически занимаются спортом», - отметили в кабмине.

В селе Темирлан построят школу искусств на 300 мест. Нынешнее каркасное здание, построенное в 1974 году, уже находится в аварийном состоянии и не подлежит капитальному ремонту. При этом в школе обучаются до 420 детей, что в два раза превышает ее пропускную способность, и преподают 45 педагогов.

«Новый проект позволит создать условия на селе для качественного дополнительного образования в сфере искусств. Дети получат возможность заниматься музыкой, хореографией в комфортных условиях», - заявили в правительстве.

На сегодняшний день в специальном государственном фонде есть 177 млрд тенге. В кабмине заверили, что все деньги будут направлены на строительство социальных и инфраструктурных объектов, в том числе в сферах здравоохранения, образования, массового спорта и др.