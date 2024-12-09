Около $2 млн использовали казахстанцы из Нацфонда на образование детей

По состоянию на 1 декабря 2024 года в рамках программы «Нацфонд – детям» Единый накопительный пенсионный фонд перевел уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета 41 799 заявителей порядка $4,2 млн, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

«Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около 2,3 млн долларов США, для оплаты образования – 19 176 заявлений на сумму более 1,9 млн долларов США», - уточнили в пенсионном фонде.

Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали пополнение жилищного вклада – 21 979 заявлений на сумму более $2,2 млн; покупка жилья по гражданско-правовым сделкам – 215 заявлений на сумму порядка $21,6 тыс.; внесение первоначального взноса по ипотеке – 176 заявлений на сумму порядка $17,7 тыс.

В то же время больше всего средств на оплаты образования переведено для оплаты обучения в казахстанских вузах – 15 885 заявлений на сумму около $1,6 млн; на пополнение образовательного накопительного вклада – 2 477 заявлений на сумму около $248,6 тыс.; для оплаты обучения в зарубежных вузах – 702 заявления на сумму более $70,4 тыс.

Напомним, согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления на банковские счета и стали осуществляться выплаты для улучшения жилищных условий и оплаты образования. После достижения совершеннолетия получатели целевых накоплений могут их использовать на указанные цели, причем как всю полагающуюся сумму, так и ее часть.

Общее количество участников программы на 1 января 2024 года составило 6 919 131 ребенок, из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет. Всем им была начислена одинаковая сумма целевых требований в размере 100 долларов 52 цента США.