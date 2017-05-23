Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

Полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города, который, предположительно, имеет отношение к теракту на стадионе, сообщает во вторник полиция Манчестера на странице своего аккаунта в Twitter.

«Что касается инцидента на стадионе "Манчестер-арена", мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении.

После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе английского города «Манчестер-арена», в фойе концертного зала прогремел взрыв. По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли 22 человека, госпитализировано 59 человек. По предварительной информации, граждане Казахстана в результате теракта не пострадали. Теракт совершил одиночка, который пронес с собой на арену взрывное устройство. Власти британской столицы вводят повышенные меры безопасности в связи с терактом в Манчестере. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».