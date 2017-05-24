​Активы ЕНПФ могут начать инвестировать в акции Apple, Microsoft и Facebook

Национальный банк рассматривает возможность инвестирования активов Единого накопительного пенсионного фонда в глобальный фондовый индекс MSCI World. Это позволит вкладывать их в ценные бумаги компаний Apple, Microsoft, Facebook и многих других, заявил на пресс-конференции в среду председатель Нацбанка Данияр Акишев.

По словам Акишева, сейчас Нацбанк разрабатывает новую стратегию распределения валютной части активов ЕНПФ на базе опыта управления активами Национального фонда и золотовалютных резервов Нацбанка. В рамках неё будет максимально сокращена возможность концентрации инвестиций на отдельно взятом финансовом инструменте или эмитенте.

Вместе с этим глава регулятора настаивает на дальнейшей диверсификации портфеля пенсионных активов, в том числе и по видам валют. Это расширит географию инвестиций, спектр финансовых инструментов и снизит валютные риски для вкладчиков. Кроме того, выход на зарубежные рынки позволит улучшить качество инвестиционного портфеля и повысит его ликвидность. При этом доля валютной части должна быть определяющей, но такой, чтобы она позволяла оставить средства для финансирования потребностей внутренней экономики.

«Мы планируем использовать индекс на инвестирование в глобальные индексы, облигации и акции. К примеру, в качестве эталонного портфеля для инвестиций в акции может быть использован, и скорее всего будет использован, индекс MSCI World, в состав которого входит более 1600 акций компании с высокой и средней капитализацией, относящиеся к 23 развитым странам. Рыночная капитализация индекса MSCI World составляет $35 трлн со средней капитализацией входящих в него компаний на уровне $21 млрд. Инвестиции в этот индекс позволяет приобрести за счёт пенсионные активы ЕНПФ акции крупнейших мировых компаний, таких как Apple, Microsoft, Facebook и другие», - пояснил Акишев.

Он также отметил, что новая стратегия инвестирования пенсионных активов ЕНПФ подразумевает участие иностранных компаний в их управлении, по аналогии с Национальным фондом. «То есть те партнёры, которые работают с нами по управлению активами Нацфонда, мы планируем их привлекать в рамках управления валютной частью ЕНПФ, в первую очередь это надёжные зарубежные компании, под управлением которых находятся значительные средства. Во-вторых, мы надеемся на снижение издержек по управлению, так как эффект масштаба будет срабатывать и для пенсионных активов ЕНПФ», - подчеркнул он.