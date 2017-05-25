Компания планирует увеличить добычу нефти на 80 тыс. баррелей в сутки
​NCOC намерена увеличить добычу нефти на Кашагане
Фото с сайта nipi.kz

Управляющая компания NCOC (North Caspian Operating Company) намерена увеличить добычу нефти на месторождении Кашаган в Каспийском море на 80 тысяч баррелей в сутки, пишет «Казинформ».

"Компания постоянно работает над тем, как наилучшим образом освоить огромные запасы месторождения Кашаган. Поэтому мы планируем разделить работы на последовательно управляемые этапы. Необходимо рассматривать каждый из этих этапов как самостоятельный проект, рентабельность которого должна быть четко обоснованной, а окупаемость расходов инвесторов обеспечена. Одним из таких проектов, который можно назвать проектом модификации существующих сооружений, является вложение инвестиций в увеличения мощности компримирования сырого газа. Это позволит увеличить объемы добычи нефти до 80 тыс. баррелей", – приводит информагентство слова технического директора компании NCOC Рама Ситхарама.

Добыча нефти на Кашагане была возобновлена осенью 2016 года, ежедневно на месторождении добывается около 200 тысяч баррелей.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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