ФСБ России сообщает о задержании группы, готовившей теракт в Москве

В Москве задержаны 4 члена террористической группы, в состав которой входили граждане России и стран Центральной Азии. По данным Федеральной службы безопасности, они готовили теракты с использованием взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии. В результате проведения обысковых мероприятий в адресах проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что после исполнения теракта участники ячейки планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях.