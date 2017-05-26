Реестр отечественных поставщиков электронной промышленности могут создать в Казахстане

В Казахстане может быть создан реестр отечественных поставщиков софтверной и электронной промышленности. При этом, госорганы смогут закупать у них продукты без применения норм закона «О государственных закупках», заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда, рассказывая о создании концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана».

«Есть возможность создать в нашей стране реестр отечественных поставщиков продукции софтверной и электронной промышленности. И здесь прорабатывается вопрос, чтобы те объекты, которые войдут в этот реестр, чтобы госорганы имели возможность закупать эти продукты, вошедшие в реестр, без применения норм государственных закупок», - сказал Голобурда.

По его словам, это нужно сделать для поддержки отечественных производителей такой продукции.