Часть средств программы «Болашак» будет направлена на обучение молодежи в Назарбаев Университете

«Я знаю, что со временем университет будет переходить на платное обучение. Пока на старте поддерживает государства. Это повысит качество исследования, предоставит возможность расширить свои научные контакты. Университет тесно интегрирован в международную научную среду. Вместе с тем нужно дальше расширять связи, сохранять свою уникальность, распространять опыт университета во все системы высшего образования страны. Руководители и преподаватели отечественных вузов должны здесь проходить обучение, внедрять лучшую практику во все вузы. Постепенно здесь сложится собственная научная школа, вчерашние выпускники сами станут маститыми учеными. Пришло время направить часть средств программы «Болашак» на обучение в данном университете. Важно сформировать здесь действенную экосистему поддержку инновациям в виде консультации, стартового капитала, помещений, маркетинга, юридических услуг», сказал президент, выступая перед выпускниками.

Он также отметил, что университет является «золотым фондом» республики: «Двери университета и интеллектуальных школ открыты для всех, но поступают наиболее талантливые, трудолюбивые, стремящиеся к знаниям молодые люди. Поступление и успех абсолютно объективны, и вы это знаете. Это не зависит от каких-либо субъективных факторов. Это основополагающий принцип, который должны знать все. Я знаю, что есть разговоры среди определенных наших элит, что этот университет (Назарбаев университет) открыт для какой-то особой группы людей, и сюда тратятся огромные деньги. Эти деньги тратятся на будущее Казахстана, этот университет – актив нашей страны, а выпускники - это «золотой фонд». Сюда подают заявление более 10 тысяч абитуриентов, я знаю, но поступает 400-500. Но, се ля ви, как говорится. Кто преуспел, кто выдержал конкуренцию, объективно подходят. Если посмотреть географию, то студенты со всего Казахстана, самые талантливые ребята».

По его словам, обучение в университете в этом году завершают 737 выпускников: «(...)Впервые в его истории мы выпускаем девять докторантов. Более тысячи студентов выпущено, половина из них продолжают обучение, в том числе в самых престижных вузах мира, включая Стендфордский, Масачуссетский, Колумбийский, Лондонскую школу экономики и политических наук и многих других. Надеюсь, пополнив знания там, они вернутся, чтобы их внедрить в нашей стране (...) В настоящее время количество обучающихся студентов 4 тысячи. Но надо в ближайшие годы удвоить их количество. В этой связи мы будем наращивать институциональные возможности вуза. Сегодня здесь работают ученые из 55 стран мира, которые не только преподают, но и ведут научную деятельность и учат наших студентов. Уже опубликовано более тысячи работ университета. Сейчас вуз выходить на новый уровень развития. Вместе с тем, глобальная конкуренция, в условиях, в которых мы живем, борьба за умы усиливается с каждым годом. Поэтому университет должен искать умы более талантливых, искать умы молодых ученых. Для них нужно выделить соответствующие гранты», - отметил глава государства.

Назарбаев Университет - высшее учебное заведение в Астане, открытое по инициативе президента Казахстана, Назарбаев дал своё согласие, чтобы университет был назван его именем. Начал прием первых студентов с сентября 2010 года.