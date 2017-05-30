В МВД отмечают рост степных пожаров

Во вторник в ходе селекторного совещания правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов предупредил о наступлении сезона степных пожаров и пожаловался на недооснащение всех служб, ответственных за ликвидацию последствий таких ЧС.

«В настоящее время в стране уже складывается весьма неблагоприятные ситуация в сфере предупреждения, ликвидации лесостепных пожаров. Ежегодно в стране происходит до 4 тысяч лесостепных пожаров, которыми охватывается порядка 100 тысяч гектаров. Ущерб превышает 230 миллионов тенге. С начала текущего года на территории лесного фонда зарегистрировано уже 67 пожаров, при этом площадь возгорания увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в семь раз. Ущерб уже составил 13 миллионов тенге», - рассказал Касымов.

По его словам практика показывает, что степень пожароопасности особенно велика в июле и в августе. В этот период температура воздуха будет составлять в среднем +30 градусов, а в западных и северных районах прогнозируется засушливость и дефицит осадков с температурой +43 градуса.

«В целях своевременного реагирования на природные пожары, с начала текущего года во всех регионах заключены договора с АО «Казахстан Гарыш Сапары» в части оказания услуг космического мониторинга. Совместно с МСХ утвержден межведомственный план по предупреждению и ликвидации лесных пожаров», - заверил глава МВД.

Основные приоритеты направления плана, отметил он, обсуждены на оперативных совещаниях с участием руководителей всех региональных органов гражданской защиты. Для ликвидации лесостепных пожаров в целом в стране определена региональная группировка сил и средств. В рамках приграничного взаимодействия совместно с подразделениями МЧС России проводятся тактические учения. Завершается обследование нацпарков, природных заповедников. Выявлено 141 нарушений требований пожарной безопасности. К адмответственности привлечено 25 должностных лиц.

«В лесостепных массивов мобильными группами, созданными из числа сотрудников государственного пожарного контроля, местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений проведено 382 рейда, выявлено и привлечено к ответственности 79 физических и должностных лиц», - продолжил рассказывать Касымов.

С наступлением летних каникул особое внимание также будет уделено пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей. В настоящее время, не на должном уровне обеспечена готовность акиматов, лесовладельцев, лесоохранных учреждений и других хозяйствующих субъектов к началу пожароопасного сезона.

«Озвученные факты, а также анализ прошлого года, показывает ненадежность системы защиты лесостепных массивов от пожаров. В связи с этим хотел бы обратить внимание руководителей регионов на ряд проблем, требующих первоочередных решений», - попросил министр.

Кроме того он напомнил, что обязанность по тушению степных пожаров возложено на местные исполнительные органы. Тушение лесных пожаров - на местные исполнительные органы и природоохранные учреждения комитета лесного хозяйства. Однако уровень оснащенности техникой и другими средствами пожаротушения не соответствуют предъявляемым требованиям.

«По линии МСХ оснащение составляет 75%, по линии акиматов 65%. К примеру, в трех лесных учреждениях Восточно-Казахстанской области и общей площадью 190 тысяч га имеется всего по одной пожарной автоцистерны, вместо положенных 13. В лесных учреждениях Северо-Казахстанской области площадью 560 тысяч га из 27 положенных имеется всего 16 единиц автоцистерн, при этом здесь за последние 15 лет пожарные автомашины не приобретались. По Павлодарской области на 478 тысяч га лесного массива приходится всего 3 автоцистерны. Для оказания технической поддержки с 2010 года в ведении сельских акиматов нами передано 106 пожарных автоцистерн, однако при лесостепных пожарах задействованы лишь половина из них, остальные на тушении пожаров не присутствуют в связи с отсутствием личного состава. Соответственно, местными исполнительными органами самостоятельно, без привлечения сил и средств противопожарных сил и служб, ликвидируется только 20% всех степных пожаров и загораний. Основная нагрузка ложится на подразделения противопожарной службы МВД, в результате чего на период ликвидации лесостепных пожаров населенные пункты остаются без надлежащей протипожарной защиты», - пожаловался министр.

В этой связи, считает он, необходимо поручить МСХ совместно с акиматами, изыскать возможность до доведения до норм положенности оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

Следующий вопрос, который затронул Касымов, это зашита от пожаров сельских населенных пунктов, прилегающих к лесостепному фонду, и находящихся в отдалении от районных центров. Как правило, в них отсутствуют подразделения противопожарной службы. Здесь, считает министр, акиматы должны создавать пожарные посты - это оговорено законом.

«На сегодня насчитывается порядка 5 тысяч таких населенных пунктов, для защиты которых акиматами необходимо дополнительно создать 474 пожарных поста. При этом степень оснащения добровольных противопожарных формирований составляет всего 27%. В связи с этим акиматам необходимо активизировать работу по созданию добровольных противопожарных формирования. В свою очередь мы готовы оказать содействие в обучении добровольных пожарных в наших школах профподготовки», - сообщил он.

В то же время Касымов констатировал, что в 90% случаев леса горят по вине человека. Об этом свидетельствуют недавние масштабные лесные пожары в Бурятии, Иркутской области России, возникшие в следствии массовых поджогов сухой травы. Поэтому местными исполнительными органами совместно с МВД необходимо "обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу в СМИ с населением о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности, особенное внимание уделить обеспечению противопожарной защиты детских оздоровительных лагерей, санаториев, турбаз и зон отдыха, прилегающих лесам».