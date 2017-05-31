Vласть и National Business предлагают единый пакет онлайн-подписки

Интернет-журнал Vласть и деловой журнал National
Business, первые казахстанские издания, которые ввели систему онлайн-подписки,
предлагают единый пакет
подписки.
Он даст доступ ко всем материалам изданий, рэнкингу NB500, к мероприятиям, которые Vласть и National Business организуют для своих подписчиков – закрытым встречам с предпринимателями и своими авторами, конференциям, дискуссиям и лекциям.
Казахстанский деловой журнал National Business ввел онлайн-подписку 24 мая. Главный редактор издания Денис Кулькин сообщил, что годовая подписка будет стоить 14 900 тенге.
Vласть ввела подписку в июле 2016 года, став первым СМИ в Казахстане, использующим paywall.
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