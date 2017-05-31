Vласть и National Business предлагают единый пакет онлайн-подписки

Интернет-журнал Vласть и деловой журнал National Business, первые казахстанские издания, которые ввели систему онлайн-подписки, предлагают единый пакет подписки.

Он даст доступ ко всем материалам изданий, рэнкингу NB500, к мероприятиям, которые Vласть и National Business организуют для своих подписчиков – закрытым встречам с предпринимателями и своими авторами, конференциям, дискуссиям и лекциям.

Казахстанский деловой журнал National Business ввел онлайн-подписку 24 мая. Главный редактор издания Денис Кулькин сообщил, что годовая подписка будет стоить 14 900 тенге.

Vласть ввела подписку в июле 2016 года, став первым СМИ в Казахстане, использующим paywall.