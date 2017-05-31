Двое казахстанцев пострадали в результате взрыва в Кабуле

Двое граждан Казахстана пострадали в результате мощного взрыва в центральной части Кабула. Они находились в гостинице в 500 метрах от места взрыва. Дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан Казахстана среди пострадавших. Кроме того, от взрыва пострадало здание посольства Казахстана, сообщает руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

«Сегодня в результате мощного взрыва в центральной части Кабула пострадало 2 гражданина Казахстана, которые находились в этот момент в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва. Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения, – в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь», – пишет Жайнаков.

В результате теракта пострадало здание посольства Казахстана в Кабуле, расположенное в 1,5-2 километрах от эпицентра взрыва, взрывной волной были выбиты стекла.

Посольство Казахстана открыло «горячую линию» по номеру 93-747- 250-343 для всех находящихся в столице Афганистана казахстанцев.

Мощный взрыв прогремел в центре Кабула 31 мая. Заминированная машина взорвалась недалеко от посольства Германии. Пока известно о нескольких десятках убитых и сотне раненых.