Депутат сената Серик Акылбай просит премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотреть вопрос повышения фонда заработной платы сотрудникам уголовно-исполнительной системы. В своем запросе, озвученном в четверг в ходе пленарного заседания палаты, депутат выразил уверенность, что заработная плата от 58 до 132 тысяч тенге не соответствует той работе, которую они выполняют.

«Как показывает анализ средняя заработная плата сотрудников уголовно-исполнительной системы на порядок ниже чем в других правоохранительных органах. Средний размер денежного довольствия работника исправительного учреждения начальствующего состава составляет от 58 тысяч тенге до 132 тысячи тенге в месяц, а сотрудников пробации - 104 тысячи тенге. Вместе с тем сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы наравне с военно-служащими нацгвардии выполняют задачи с применением оружия по круглосуточной охране учреждений и осуществления надзора за осужденными», - заявил Акылбай.

По его словам, в исправительных учреждениях работает вольнонаемный персонал. Это работники финансовой службы, тылового обеспечения, отделов и групп спецучета, медпресонал и так далее. При этом, заработная плата медперсонала с высшим образованием при стаже работы более 20 лет составляет всего 53 тысячи тенге.

«Работа в стенах исправительных учреждений - одна из самых опасных и морально сложных. Ее нельзя назвать тяжелой физически, но психологически крайне сложно все время быть начеку, готовым всегда среагировать на любую непредвиденную ситуацию. Не добавляют плюсов и условия труда. Исправительные учреждения почти всегда расположены за пределами города, а то и вовсе далеко от цивилизации. В случае переезда за город, у сотрудников возникает проблема с трудоустройством супругов и качеством обучения детей», - перечислили сенатор, отметив, что «это только часть факторов».

В этой связи депутат подчеркнул, что заработная плата сотрудников исправительных учреждений «несовместима с исполняемыми ими задачами».

«Просим вас рассмотреть повышения фонда заработной платы сотрудникам исправительных учреждений, улучшение их социального пакета, а также пересмотра условий труда занятых и осужденных», - попросил Акылбай.