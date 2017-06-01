Казахстанцы начали интересоваться вопросами добычи нефти не от хорошей жизни — Бозумбаев

Тамара Вааль, Астана, Vласть Казахстанцы начали интересоваться добычей нефти в Казахстане и соглашениями ОПЕК по сокращению добычи черного золота не от хорошей жизни, заявил в четверг в ходе встречи с населением министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Вообще в Казахстане стали интересоваться жизнью ОПЕК очень активно. Наверное не от хорошей жизни. Как цены на нефть стали 30 долларов за баррель, все казахстанцы узнали что такое ОПЕК, и ограничения по объемом добычи, сколько баррелей в день мы должны добывать», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что 25 мая в Вене страны ОПЕК и не входящие в картель подписали подписали соглашение о продлении предыдущего соглашения по заморозке роста добычи на 9 месяцев, до 1 апреля 2018 года.

«Поэтому те обязательства которые мы брали на предыдущие 6 месяцев, мы должны будем выполнить до 1 июля. И затем на этом же уровне сохранить объем. Ну, как минимум в этом году», - подчеркнул министр.

«Мы, как и все нефтедобывающие страны заинтересованы, чтобы цена на нефть была не 30 долларов, как в первом квартале прошлого года, - продолжил он. - Благодаря предпринятым мерам и достигнутым соглашениям в первом квартале нынешнего года нефтедобывающие компании продавали нефть по цене 52 доллара за баррель. Это соглашение работает, и Казахстан по мере возможностей и необходимости будет поддерживать и выполнять свои обязательства», - заключил глава Минэнерго.