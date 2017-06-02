«БТА банк» вернул контроль над складами в России, принадлежавшими структуре Аблязова

«БТА банк» вернул контроль над тремя складскими комплексами. На данный момент ведется завершение всех юридических процедур, связанных с возвратом активов. Банк намерен увеличить площадь логистического портфеля вдвое, сообщают Ведомости .

По данным издания, логопарки «Колпино» под Петербургом, «Пышма» в Екатеринбурге и «Толмачево» в Новосибирске, раньше входили в сеть Greengate, развитием которой занималась фирма «Евразия логистик» экс-акционера и владельца холдинга ИПГ «Евразия» Мухтара Аблязова. В 2008 году часть проектов была заморожена.

«После национализации «БТА банка» все активы Аблязова стали предметом спора между структурами самого бизнесмена, банком и его российской «дочкой» – «АМТ банком». Каким образом структуры «БТА банка» вернули контроль над складами в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, выяснить не удалось», - пишут Ведомости.

Как отмечает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов, если структура «БТА банка» увеличит портфель до 700 000 кв. м, она станет третьим по величине собственником складов в России после MLP и Raven Russia.

Источник издания утверждает, что в январе текущего года банк утвердил программу развития сети складов «Новый шелковый путь», которая предполагает увеличение портфеля проектов до 700 тысяч кв. м. Банк видит перспективы роста товарооборота между Россией, Казахстаном и Китаем. Кроме того, по данным издания, банка планируют построить 175 тысяч кв. м в Новосибирской области, 85 тысяч кв. м в Свердловской и 100 тысяч кв. м в Ленинградской.

Переговоры по возврату склада в Казани продолжаются, уточнил человек, близкий к «БТА банку», а собственником «Северного Домодедова» еще в 2011 году стала группа «Бин» (сейчас – «Сафмар»).