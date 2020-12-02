Британский суд заморозил активы Утемуратова по иску БТА

Суд в Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова, а также проживающих за рубежом предпринимателей Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова, пишет The Wall Street Journal .

Активы заморожены по иску БТА банка, который многие годы пытается доказать в судах, что его бывший владелец Аблязов выводил из банка миллиарды долларов.

При этом иски против Утемуратова – новый эпизод в разбирательствах, которые продолжаются более восьми лет. В группе компаний «Верный Капитал», принадлежащей Утемуратову, в понедельник заявили, что обвинения против него основаны на ложных документах. Юристы бизнесмена намерены доказать его непричастность к якобы отмыванию денег в пользу Аблязова.

По данным The Wall Street Journal, суд заморозил денежные средства Утемуратова в нескольких европейских финансовых институтах, а также его доли в трех отелях Ritz Carlton – в Вене, Москве и столице Казахстана. Могут быть также заморожены средства компании, контролирующей франшизу Burger King в Казахстане.

Казахстанская версия Forbes в свежем рейтинге оценивает состояние Булата Утемуратова в $2,8 млрд., он контролирует активы в горно-металлургической, нефтегазовой и телекоммуникационной отраслях, а также в секторах финансовых услуг, недвижимости, медиа.