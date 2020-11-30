В «Верном Капитале» опровергли арест Утемуратова

В группе компаний «Верный капитал» заявили, что ключевой акционер Булат Утемуратов находится в столице и сосредоточен на общественной деятельности. Таким образом в компании ответили на сообщение опального банкира и политика Мухтара Аблязова об аресте Утемуратова.

«В настоящее время Булат Утемуратов находится в Нур-Султане и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность», - говорится в заявлении «Верного Капитала», размещенном порталом Информбюро, принадлежащим группе.

В компании также подтвердили, что Утемуратов проходит ответчиком по иску БТА Банка в Лондоне, но назвали это ошибкой.

«Данный иск был первоначально предъявлен АО “БТА Банк” к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру. Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО “БТА Банк” и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время», – говорится в заявлении «Верного Капитала».

Аблязов, заявив об аресте Утемуратова, сообщил, что бизнесмена подозревают в помощи ему в сокрытии активов.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности не ответили на звонки Vласти.

Булат Утемуратов – один из богатейших бизнесменов Казахстана, контролирует активы в в горно-металлургической, нефтегазовой и телекоммуникационной отраслях, а также в секторах финансовых услуг, недвижимости, медиа.