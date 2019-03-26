Власти Алматы и БТА Банк подали в суд на бывшего делового партнера Трампа

Феликс Сатер помогал Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в отмывании денег
Власти Алматы и БТА Банк подали в суд на бывшего делового партнера американского президента Дональда Трампа Феликса Сатера. Как сообщает РИА Новости, истцы заявляют, что он помогал Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в отмывании почти $500 млн.
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