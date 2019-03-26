Власти Алматы и БТА Банк подали в суд на бывшего делового партнера Трампа

Власти Алматы и БТА Банк подали в суд на бывшего делового партнера американского президента Дональда Трампа Феликса Сатера. Как сообщает РИА Новости , истцы заявляют, что он помогал Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в отмывании почти $500 млн.

«Феликс Сатер, печально известный нью-йоркский «бизнесмен», дважды судимый за тяжкие преступления, вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, а также другими сообщниками участвовал в международной преступной схеме с целью отмывания и сокрытия по меньшей мере 440 миллионов долларов, которые были украдены у истцов в Казахстане», - говорится в исковом заявлении.

Также утверждается, что Сатер похитил у сообщников $40 млн.

В исковом заявлении подробно описывается предполагаемая преступная схема, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами. Сатер, по заявлению истцов, был давним знакомым семьи Храпунова и «имел опыт отмывания денег в США». Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект «Башни Трампа» в Москве.

В исковом заявлении также говорится, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом, и что на этих встречах обсуждались возможные инвестиции.

Истцы требуют возмещения ущерба, при этом его конкретный объем в заявлении не указан.