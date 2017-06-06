В России предлагают ввести экономический механизм ответственности за неточный прогноз погоды

Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков предложил выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды, сообщил в понедельник ТАСС .

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», - сказал Пучков в ходе селекторного совещания в МЧС. Он пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы.

Напомним, в Казахстане минувшей весной «Казгидромет» также подвергся критике за неверные прогнозы относительно паводковой ситуации. Между тем, в республике пока не поднимали вопрос о каких-либо мерах ответственности за неточные прогнозы. Экспертами отмечалось, что РГП «Казгидромет» в период с 1991 до 1999 годы был вынужден закрыть около 33% своих наземных метеорологических станций, 65% гидрологических постов, 55% пунктов с агрометеорологическими наблюдениями и 47% аэрологических станций.