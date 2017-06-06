Предложение озвучил министр по чрезвычайным ситуациям
В России предлагают ввести экономический механизм ответственности за неточный прогноз погоды
Фото Жанары Каримовой

Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков предложил выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды, сообщил в понедельник ТАСС.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», - сказал Пучков в ходе селекторного совещания в МЧС. Он пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы.

Напомним, в Казахстане минувшей весной «Казгидромет» также подвергся критике за неверные прогнозы относительно паводковой ситуации. Между тем, в республике пока не поднимали вопрос о каких-либо мерах ответственности за неточные прогнозы. Экспертами отмечалось, что РГП «Казгидромет» в период с 1991 до 1999 годы был вынужден закрыть около 33% своих наземных метеорологических станций, 65% гидрологических постов, 55% пунктов с агрометеорологическими наблюдениями и 47% аэрологических станций.

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