​Народный банк подписал соглашение о продаже китайским инвесторам 60% доли в Altyn Bank

Народный банк подписал соглашение о продаже китайскому CITIC Bank и инвестиционной компании Shuangwei 60% доли в Altyn Bank. Стороны рассчитывают завершить транзакцию в течение второй половины этого года, сообщает в среду пресс-служба Народного банка.

После завершения транзакции Народный банк продолжит владеть 40% акций Altyn Bank и оставит за собой определённые права, которые также будут касаться его управления.

«В рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» мы видим интерес казахстанских компаний к развитию своего бизнеса в Китае и идем за потребностями своих клиентов. Китай – перспективный рынок для казахстанского бизнеса, открывает большие возможности как рынок сбыта для казахстанских товаров и услуг. Altyn Bank, в свою очередь, сможет предложить своим казахстанским клиентам необходимую банковскую поддержку – например, прямые конвертации из тенге в юань, торговое финансирование, казначейские операции и кредитование. CITIC Bank будет играть роль стратегического партнёра для Altyn Bank, расширяя его возможности, благодаря своему статусу значимого международного финансового института и размерам своего бизнеса», - прокомментировала заключение документа председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Altyn Bank, в прошлом – HSBC Банк Казахстан, универсальный коммерческий банк, который работает на рынке с 1998 года. В ноябре 2014 года был полностью приобретён Народным банком. На начало мая 2017 года занимал 18 место по размеру активов с объёмом в 364,56 млрд тенге и собственным капиталом в 47,6 млрд тенге.