12 соглашений подписано в рамках визита в Казахстан главы Китая

В четверг в ходе официального визита председателя КНР в Астану подписано 12 соглашений, еще 20 соглашений на сумму $8 млрд будет подписано в рамках четвертого делового совета, который также сегодня проходит в столице.

«По итогам переговоров нами подписано совместное заявление, очень важное. Там прописаны все наши перспективные вопросы. Данный документ включает ключевые направления развития: торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарные связи между нашими странами в ближайшей перспективе. На состоявшихся переговорах достигнуты договоренности на высшем уровне, которые открывают новую страницу китайско-казахстанского партнерства», - сказал по итогам переговоров журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил работу четвертого казахстанско-китайского делового совета, который в эти минуты проходит в столице.

«Сегодня в Астане проходит четвертое заседание этого совета, в ходе которого подписано будет около 20 коммерческих соглашений, кроме тех, которые мы подписали в вашем присутствии, на 8 миллиардов американских долларов», - также сообщил глава государства.

В целом в Акорде было подписано 12 соглашений, среди которых соглашение между правительствами двух стран об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода китайско-казахского фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющих прямые инвестиции в Казахстан; соглашение между правительствами о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства; соглашение между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в строительстве совместной селезащитной плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос; меморандум между министерством финансов Казахстана и государственной налоговой администрацией КНР о взаимопонимании и сотрудничестве по налоговым вопросам; меморандум между Мининвестиций Казахстана и министерством коммерции КНР об укреплении сотрудничества в области транспортной инфраструктуры; протокол между Минсельхозом Казахстана и главным управлением по надзору за качеством, инспекции карантину КНР по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к замороженному мясу мелкого рогатого скота (баранина и мясо коз), экспортируемым из Казахстана в Китай; меморандум о взаимопонимании и совместном сотрудничестве между АО «РТРК «Казахстан» и Центральным телевидением Китая; меморандум о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера между правительствами; меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по предоставлению лабораторного оборудования; соглашение о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и комитетом по содействию международной торговле КНР; соглашение о научном-культурном сотрудничестве между библиотекой первого президента и Китайской академией общественных наук.