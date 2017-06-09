Ветер сорвал кровлю с 40 жилых домов в Костанайской области

В четверг вечером на пульт дежурной службы ДЧС Костанайской области поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра сорваны конструкции кровли жилых домов. Ориентировочная площадь повреждения 1512 квадратных метров, сообщает Казинформ .

«8 июня в 17 часов 40 минут на пульт дежурной службы ДЧС Костанайской области поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра сорваны конструкции кровли жилых домов в городе Костанай, жилой массив Костанай-2. На место выехала оперативная группа ДЧС Костанайской области и УЧС Костаная», - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Сотрудниками ДЧС установлено, что в жилом массиве Костанай-2 в результате сильного ветра сорваны конструкции кровель 37 частных жилых домов. Ориентировочная площадь повреждения 1512 квадратных метров. Жертв нет. Пострадала 38-летняя женщина, она получила первую медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

В 19:50 на месте происшествия был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий сильного ветра.

«На ликвидацию последствий происшествия задействованы 25 единиц техники и 85 человек.

На месте происшествия работает комиссия в составе представителей акимата Костанайского района, ОЧС Костанайского района, аварийные службы районной электросети и газовой службы. Отделом ЖКХ акимата Костаная на место доставлена пароизоляционная пленка в количестве 30 рулонов для защиты поврежденных домов от осадков. Жители поврежденных домов от эвакуации отказались.

Кроме того, от последствий сильного ветра в Костанайском районе в селе Лиманное повреждены конструкции кровель 5 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.