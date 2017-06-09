​Тенге ослаб до 314,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $33 млн., показав снижение на $16,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:05 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $47,83 за баррель. За последнюю неделю баррель нефти марки Brent стал дешевле более чем на 4% вопреки разгоранию политического конфликта на Ближнем Востоке. Основной причиной падения стало увеличение запасов нефти в США. В среду Минэнерго США сообщило об их увеличении за неделю на 3,3 млн. баррелей, в то время как участники рынка ожидали их снижения на 3,5 млн.