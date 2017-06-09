Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают слабеть на данных о росте запасов в США
​Тенге ослаб до 314,5 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 314,5 тенге, показав рост на 0,39 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $33 млн., показав снижение на $16,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:05 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $47,83 за баррель. За последнюю неделю баррель нефти марки Brent стал дешевле более чем на 4% вопреки разгоранию политического конфликта на Ближнем Востоке. Основной причиной падения стало увеличение запасов нефти в США. В среду Минэнерго США сообщило об их увеличении за неделю на 3,3 млн. баррелей, в то время как участники рынка ожидали их снижения на 3,5 млн.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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