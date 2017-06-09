Назарбаев продлил полномочия Ахметова, достигшего пенсионного возраста

Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева полномочия Даниала Ахметова продлены на пять лет в связи с достижением пенсионного возраста, сообщает в пятницу YK-news.kz.

«Указом президента Казахстана полномочия Даниала Ахметова продлены на пять лет. Таким образом, занимать должность главы региона он сможет вплоть до июня 2022 года», - пишет новостной портал.

15 июня Даниал Ахметов достигнет пенсионного возраста, ему исполнится 63 года. Ахметов был назначен акимом Восточно-Казахстанской области 11 ноября 2014 года.

В разные годы Ахметов занимал должности министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, премьер-министра Республики Казахстан, министра обороны Казахстана, акима Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В соответствии с законодательством, при достижении пенсионного возраста президент своим указом может продлить полномочия политических госслужащих максимум на пять лет.