Назарбаев продлил полномочия Ахметова, достигшего пенсионного возраста

Он занимает пост акима Восточно-Казахстанской области
Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева полномочия Даниала Ахметова продлены на пять лет в связи с достижением пенсионного возраста, сообщает в пятницу YK-news.kz.
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