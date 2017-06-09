На саммите в Астане начинается новая история ШОС – Назарбаев

«Я рад приветствовать вас в столице Казахстана в рамках очередного заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Выражаю вам искреннюю признательность за участие в Астанинском саммите нашей организации. Хочу сегодня особо приветствовать от имени всех присутствующих президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева. Впервые, после избрания президентом, он участвует на нашем совете глав государств, пожелать ему больших успехов в его деятельности и нашей совместной работе», - сказал Назарбаев, открывая заседание в узком составе.

Он напомнил, что в этом году организации исполняется 16 лет.

«В таких моментах вспоминается история, когда после того, как пять государств решили проблемы границ с КНР и расставались после подписания, и с тогдашним председателем Китая господином Цзян Цзэмином мы вдвоем, я, предложили: «Давайте не будем расходиться после подписания границ, а организуем экономическое сотрудничество». Так возник ШОС», - рассказал историю создания глава Казахстана.

С тех пор, подчеркнул он, организация получила международное признание, стала эффективной площадкой многовекторного взаимодействия.

«Проделана значительная работа по укреплению безопасности в регионе, углублению экономического сотрудничества, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Сформирована солидная договорная правовая база, созданы прочные институциональные основы, усиливается региональная и глобальное значение. На саммите в Астане начинается, можно сказать, новая история нашей организации», - заявил Назарбаев.

Нынешнее заседание, отметил он, в последний раз проходит в шестистороннем формате.

«Сегодня мы договорились подписать решение о завершении процедуры приёма и предоставление статуса государства-члена ШОС Республике Индия, Исламской Республике Пакистан. Приём новых членов придаст новый мощный импульс развитию организации, будет содействовать росту её международного авторитета», - выразил уверенность президент.

По его мнению, сегодня деятельность ШОС учитывает последние требования геополитики, базовые тренды мировой экономики, проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей эффективной реализации всех совместных решений. Особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов, угроз стабильности и безопасности. В частности, в рамках данного саммита планируется принятие заявление по совместному противодействию международному терроризму, а также подписанию конвенции по противодействию экстремизму.

«Это станет значимым вкладом ШОС в борьбу с этим глобальным злом. В целом, повестка дня нынешнего заседания принято нашими главами: министрами иностранных дел и другими участниками и охватывает широкий краг вопросов актуальных не только для организаций, но и всего международного сообщества. Этим я хочу объявить наше заседание глав государств – членов ШОС в узком составе открытым», - заключил Назарбаев.