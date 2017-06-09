Назарбаев встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который впервые участвовал в работе совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.

«Впервые за всю историю существования Шанхайской организации сотрудничества Генеральный секретарь ООН участвует в ее работе. Ваше участие совпало с историческим моментом для организации – принятием Индии и Пакистана в ряды ШОС. Таким образом, организация становится реальной политической силой не только регионального масштаба», - сказал Назарбаев.

Кроме того глава государства отметил, что «Казахстан всегда поддерживал принципы деятельности и инициативы ООН».

Обращаясь в генсеку ООН, Назарбаев подчеркнул, что «Казахстан является лидером антиядерного движения, и 29 августа (день закрытия Семипалатинского ядерного полигона - V) объявлен ООН Международным днем действий против ядерных испытаний».

«Мной учреждена премия Казахстана за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. Первым лауреатом этой международной премии стал Король Иордании Абдалла II», - заявил президент.

В свою очередь генеральный секретарь ООН поздравил Нурсултана Назарбаева с проведением саммита ШОС с учетом принятия двух новых членов – Индии и Пакистана.

«Сегодня я приехал на саммит с четким пониманием и осознанием того, что ШОС постепенно становится центром гравитации во всем мире. Данная организация, на мой взгляд, выступает важной основой сегодняшнего миропорядка. Полагаю, что у Индии и Пакистана на этой площадке появятся дополнительные возможности для конструктивного диалога», - сказал Гутерриш.